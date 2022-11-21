Брюссель, , 08:32 — REGNUM Европейский союз выступает за создание новых транспортных коридоров в страны Центральной Азии в обход России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель European Parliament

Он рассказал, что в регионе продолжают значительную роль играть Россия и Китай, однако страны Центральной Азии стремятся к диверсификации торговых и политических отношений и рассматривают Евросоюз в качестве подходящего партнёра. При этом Евросоюз, отметил Боррель, намерен воспользоваться этими изменениями.

Читайте также: Транскаспийский маршрут: реальный обход России или борьба за «пустышку»?

«Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России», — написал Боррель на своей странице в социальной сети.

В частности, речь идёт о Транскаспийском международном транспортном маршруте. Данный проект обсуждался в ходе визита Борреля в Казахстан.

Дипломат добавил, что Евросоюз уже является важным торговым и инвестиционным партнёром Центральной Азии. За десять лет ЕС инвестировал в регион более 100 млрд долларов, что делает его крупнейшим источником иностранных инвестиций.