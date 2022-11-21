Астана, 21 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. На внеочередных президентских выборах в Казахстане, по предварительным данным, победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил 21 ноября на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Нурлан Абдиров.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

По данным ЦИК, Токаев набрал 81,31%. Против всех кандидатов проголосовали 5,8% избирателей.

Отмечается, что Жигули Дайрабаев набрал 3,42%, Каракат Абден — 2,6%, Мейрам Кажыкен — 2,53%, Нурлан Ауесбаев — 2,22%, Салтанат Турсынбекова — 2,12.

Явка избирателей составила 69,44%.

Напомним, президентские выборы в Казахстане прошли 20 ноября. На выборах, которые прошли в июне 2019 года, Токаев набрал 70,96% голосов.