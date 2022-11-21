Донецк, 21 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Кировский и Петровский районы Донецка были обстреляны боевиками преступного режима Киева. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Петровского и Кировского районов Донецка был зафиксирован в 08:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что заявления киевской стороны о намерениях «вернуть» Крым звучат безрассудно и нагло.