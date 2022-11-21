Сеул, 21 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 ноября экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 16,7%, до $33,2 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Экспорт полупроводников упал на 29,4%, до $5,28 млрд, мобильных устройств — на 20,6%, до $1,36 млрд, металлопродукции — на 18,7%, до $2,46 млрд. С другой стороны, экспорт нефтепродуктов вырос на 16,1%, автомобилей — на 28,6%.

Поставки в Китай упали на 28,3%, во Вьетнам — на 14,4%, в ЕС — на 1,5%. Экспорт в США вырос на 11%.

Импорт товаров в Южную Корею с 1 по 20 октября также сократился на 5,5%, до $37,6 млрд. Дефицит торгового баланса составил $4,4 млрд.

Между тем, общий объём экспорта с начала года по 20 ноября включительно вырос на 8,4%, до $610,3 млрд. Импорт же вырос на 21,2%, до $650,2 млрд. Дефицит торгового баланса составил $39,9 млрд.