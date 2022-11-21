Москва, , 08:30 — REGNUM Мокрый снег приведет к уменьшению высоты снежного покрова в Московском регионе 22 и 23 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

«Снег пушистый, а осадки во вторник будут заметные и тяжелые, высота его уменьшится, конечно, но он не исчезнет полностью в регионе точно», — сказал он ТАСС.

Вместе с тем, по его словам, в ряде районов на юге Московской области снежный покров может и совсем растаять.

«На юге области кое-где высота снега составляет около 4 см. Возможно, там за вторник и среду он может исчезнуть», — подчеркнул Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье в начале текущей недели ожидается потепление до + 3 градусов.

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