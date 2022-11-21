Москва, 21 ноября 2022, 08:30 — REGNUM Мокрый снег приведет к уменьшению высоты снежного покрова в Московском регионе 22 и 23 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Вместе с тем, по его словам, в ряде районов на юге Московской области снежный покров может и совсем растаять.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье в начале текущей недели ожидается потепление до + 3 градусов.
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