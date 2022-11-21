Токио, 21 ноября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Почти двадцать стран мира, которые не поддержали резолюцию Организации Объединённых Наций с осуждением России, могут получить помощь от властей Японии. О таком решении японского правительства узнало министерство финансов Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Читайте также: Полянский прокомментировал итоги голосования в ГА ООН

Так, в общей сложности правительство решило выделить 12,8 миллиарда иен (91 миллион долларов) 19 государствам. Средства будут направлены в целях развития (Official development assistance, ODA).

Что касается суммы денег, то она составляет 2,9 миллиарда иен для Лаоса, 1,7 миллиарда иен для Вьетнама и 1,6 миллиарда иен для Ирана, а общая сумма составляет 12,8 миллиарда иен. Из них, по данным телеканала, 2,9 млрд иен будут выделены Лаосу, 1,7 млрд — Вьетнаму, ещё 1,6 млрд получит Иран. Оставшуюся сумму распределят между остальными 16 странами, позиция которых по вопросу конфликта на территории б. УССР отличается от позиции Токио.

Однако минфин Японии обратился к министерству иностранных дел страны с призывом пересмотреть данные статьи расходов, мотивировав это тем, что эту правительственную помощь необходимо использовать для повышения присутствия Японии в мировом сообществе. Однако в МИД отметили, что данные средства также включают помощь неправительственным организациям и по линии международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 12 октября ГА ООН приняла предложенную Албанией и США резолюцию, которая не признаёт итогов референдумов о воссоединении четырёх новых регионов с Россией. Этот антироссийский документ был одобрен 143 странами. «Против» проголосовали пять государств: помимо России, это Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Кроме того, 35 стран воздержались при голосовании, в том числе Иран и Китай.

Также по теме: Глава МИД Японии признался в продвижении антироссийской резолюции в ООН

Позднее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси признался, что лично провёл работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН.