Якутск, , 08:36 — REGNUM В Арктическом государственном институте культуры и искусств в Якутске начали шить носилки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Студенты и их преподаватель Антонина Романова считают, что носилки пригодятся для спасения раненых и позволят сохранить много жизней, сообщило ИА SakhaDay.

Пошив носилок для фронта Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Тип носилок — «Фома-180». Они бескаркасные, а потому лёгкие. Их можно использовать не только для транспортировки раненных, но и как маскировочные сетки или гамаки, а также как средство для переноски грузов. Шьют носилки из плотных тканей защитных цветов, в комплекте идёт сумка для их упаковки.

Идею подала общественная палата региона. Инструкции по пошиву носилок получил от общественного движения «Золотые руки ангела» первый проректор АГИКИ Станислав Иванов. Пока носилки шьют только студентки АГИКИ, но в вузе приглашают присоединится всех желающих.

«У моих студентов братья попали под частичную мобилизацию. Как и все, мы очень переживаем за мобилизованных, за наших солдат. Ребята ответственно подходят к работе. Надеемся, что носилки спасут много жизней», — отметила преподаватель АГИКИ Антонина Романова.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёры службы «Милосердие» во Владивостоке изготавливают маскировочные сети для участников специальной военной операции. Помощь в приобретении необходимых материалов оказывают жители и предприятия.