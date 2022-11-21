Уфа, , 08:28 — REGNUM Территории для развития туризма определили в Башкирии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный вопрос рассматривался на заседании рабочей группы по выявлению объектов туристского интереса и земельных ресурсов для размещения инфраструктуры в рамках реализации федерального проекта «Земля для туризма».

Сообщается, что в республике в перечень перспективных для вовлечения в туристскую деятельность включили пять первых земельных участков.

Так, три земельных участка расположены в Мелеузовском районе рядом с Нугушским водохранилищем, два земельных участка расположены в Гафурийском районе около геологических разрезов «Усолка», «Дальний тюлькас» и Красноусольских минеральных источников, пояснили в пресс-службе.

По словам министра земельных и имущественных отношений региона Натальи Полянской, сведения о выявленных участках туристического интереса будут размещены на публичной кадастровой карте Росреестра в разделе «Земли для туризма». При этом заявку на реализацию своего проекта в сфере туризма может подать любое заинтересованное лицо.

«Реализация проекта «Земля для туризма» в Башкирии позволит создать более комфортные условия для привлечения новых инвесторов в отрасль, даст возможность осваивать и облагораживать новые территории, тем самым, повысит качество жизни жителей региона», — сообщает пресс-служба.

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