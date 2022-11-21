Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Попытка США соперничать одновременно с Москвой и Пекином обречена на провал, считает американский аналитик Ричард Фонтэйн.

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Так, в статье для журнала Foreign Affairs он отметил, что Соединенные Штаты в таком случае будет ждать провал, даже если США будут работать с союзниками и предпринимать все разумные действия для «усиления американской мощи».

Он добавил, что даже если Вашингтон попытается реализовать это противостояние по всему миру, то это приведёт к истощению Соединенных Штатов и подорвет их способность решать важные вопросы.