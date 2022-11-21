Владивосток, , 08:33 — REGNUM Приморским окружным казачьим обществом Уссурийского ВКО с августа сформировано два добровольческого отряда «Тигр» (БАРС 22). Бойцы уже участвуют в спецоперации в защиту Донбасса. На данный момент формируется третий отряд казаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

Казаки Николай Хижняк © ИА REGNUM

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В октябре сформирован второй, ранее заявленный как «Степь», батальон казачьего добровольческого отряда «Тигр». Личный состав прошёл на полигоне обучение, боевое слаживание.⠀

Формирование третьего казачьего батальона будет завершено до конца 2022 года. ⠀

Обеспечение казаков всем необходимым, начиная от форменной одежды, снаряжения, медицинского имущества, сухих пайков, квадрокоптеров, тепловизоров, и заканчивая автотранспортом, осуществляется за счёт средств, выделенных из бюджета Приморского края.

«Казак-воин раздумывать не должен. Пришла беда — становись в строй! Так велит долг. Мой девиз по жизни: делай, что должен, и будь, что будет!» — считает боец Виталий Дудник.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё более 100 казаков Кубанского казачьего войска, прошедшие боевое слаживание, отправились в зону проведения специальной военной операции.