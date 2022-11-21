Южно-Сахалинск, 21 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. На Сахалине жителей посёлка Тымовское, которые пострадали при взрыве газа в одном жилом доме и при пожаре в другом, обеспечат жильём и окажут материальную помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Пожар

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Для пострадавших уже начали подбирать квартиры на вторичном рынке жилья.

«Люди, пострадавшие при взрыве и пожаре, потеряли буквально всё. У некоторых нет даже теплой одежды. А на дворе уже практически зима. Поэтому материальную помощь пострадавшим мы выплатим максимально быстро. Главное, без крыши над головой никто не останется», — сказал губернатор области Валерий Лимаренко.

Люди получат по 30 тыс. рублей на неотложные нужды. Родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим, которые лечатся в больнице, — по 400 тыс. рублей. Тем, кто остался без жилья в результате ЧП, выдадут компенсации в сумме 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тымовском районе Сахалинской области, где утром 19 ноября произошёл взрыв газового баллона в жилом доме, объявлен траур.