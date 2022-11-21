Сеул, 21 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В третьем квартале 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 108,76 пунктов, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Об этом 21 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Pixabay.com Инфляция

Согласно опубликованным данным, показатель вырос из-за возросших затрат на электроэнергию и питание вне дома.

Согласно опубликованным данным, нынешний показатель является самым большим за третий квартал с 1998 года, когда инфляция составила 7%. Напомним, что во втором квартале показатель составил 5,4%.

Известно, что индекс потребительских цен на острове Чеджу вырос на 7%, в провинции Канвондо и Чхунчхон-Намдо — на 6,9%, в Сеуле — на 5,2%.

Розничные продажи сократились на 0,1%, а индекс промышленного производства, напротив, увеличился на 1,3%.

Уровень занятости в Южной Корее достиг 62,8%, что на 1,5% больше по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.