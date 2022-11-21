Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Старомайнском районе Ульяновской области вынесен приговор по делу о гибели мужчины, которого облили кипящей водой. От полученных ожогов пострадавший умер в больнице, сообщает региональная прокуратура.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным надзорного ведомства, преступление было совершено 28 февраля 2022 года в одном из сёл Старомайнского района. Фигуранткой уголовного дела стала 48-летняя женщина, ранее судимая за угрозу убийством. Правоохранители установили, что подсудимая во время ссоры вылила на знакомого кипящую воду из чайника, в результате потерпевший скончался в больнице.

Чердаклинский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Приговором суда ей назначено 8,5 лет колонии общего режима.

Напомним, что в 2021 году в Ульяновской области вынесен приговор по делу о жестоком убийстве: пострадавшую подожгли, и она скончалась от ожогов.

Читайте также: Мстительный ульяновец поджёг знакомую

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Ульяновске передано в суд уголовное дело по факту смерти пожилого мужчины из-за ожогов, полученных во время горячего душа.

Подробнее: Ульяновец скончался от ожогов после горячего душа