Чикаго, США, , 08:20 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Евгений Малкин Michael Miller

Российский нападающий «Питтсбурга» провёл Евгений Малкин свой 1000-й матч за клуб и забросил шайбу. Всего на его счету 452 гола и 714 результативных передач в НХЛ.

Также у «Пингвинз» отличились форварды Брок Макгинн, Рикард Ракелль, Сидни Кросби и Джефф Картер.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились нападающие Джуджхар Хайра, Патрик Кейн и Филипп Курашев.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 21 очко. «Чикаго» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 15 очками.

Читайте также: Дубль Кучерова принёс «Тампе» победу над «Калгари»