Москва, 21 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Заявления киевской стороны о намерениях «вернуть» Крым звучат безрассудно и нагло, отметил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Council. gov.ru Сенатор Виктор Бондарев

«Озвученное желание киевских властей возвратиться к территориальному статусу-кво февраля 2014 года — не что иное, как заигрывание с собственными гражданами и стремление убедить их в грядущей победе, попытка повысить моральный дух ВСУ и пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь», — рассуждает Бондарев в телеграмм-канале.

По его словам, у Киева «нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров».

«Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь [Киеву]в этой авантюре. Поэтому дальше уровня «анонса» киевские власти не пойдут», — полагает сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о планах Киева провести военную кампанию по возвращению Крыма написало издание Politico. Наступление ВСУ на полуостров анонсировал глава офиса президента республики Андрей Ермак.

В Госдуме предлагают рассчитать все варианты, в том числе массированной атаки и наступления на Крымский полуостров, огневого поражения. По словам депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Гурулёва («Единая Россия»), «на северных рубежах в Крыму мы оборудуем позиции».