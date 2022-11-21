Астана, 21 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. На внеочередных выборах президента Казахстана были обеспечены «состязательность», соблюдение законов республики и международные стандарты. Об этом говорится в заключении наблюдателей парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), обнародованном 20 ноября на сайте ассамблеи.

Odkb-csto.org ОДКБ

Отмечается, что наблюдатели побывали на 20 участках в Астане и Акмолинской области и на одном в киргизской столице Бишкеке. Посещения были в ходе разных этапов, начиная с открытия участков, вплоть до этапа подсчёта голосов.

«Отмечается высокий уровень обеспечения общественного порядка при подготовке и проведении выборов, что способствовало созданию благоприятных условий для свободного формирования у избирателей мнения и отношения к кандидатам, воли и волеизъявления», — говорится в заключении.

Напомним, президентские выборы в Казахстане прошли в течение 20 ноября по инициативе президента республики Касым-Жомарта Токаева. По данным экзитполов, он набрал более 80% голосов.