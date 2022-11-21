Всеволожск, Ленинградская область, 21 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области продолжается восстановление газоснабжения, нарушенного в результате разгерметизации и пожара на магистральном газопроводе «Белоусово — Ленинград».

Georg Pik Газовая служба

Как сообщили 21 ноября в администрации региона, по состоянию на 07:00 понедельника в районе восстановлено газоснабжение 57 707 квартир и частных жилых домов, что составляет 93% от числа отключенных из-за аварии. Кроме того, восстановлена подача газа 338 промышленным потребителям, это 95% от числа отключенных из-за аварии. Ранее были подключены все котельные, затронутые аварией.

В свою очередь прокуратура Ленинградской области продолжает контролировать работу аварийных бригад по восстановлению подачи бытового газа оставшимся потребителям Всеволожского района.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 19 ноября на газопроводе вблизи города Всеволожска вследствие разгерметизации трубы произошёл выброс газа и возгорание. Поврежденный участок был оперативно отключен, открытое горение на месте аварии ликвидировано, пострадавших не было. Правоохранительные органы выясняют причины аварии на газопроводе.