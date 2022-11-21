Макеевка, ДНР, , 10:18 — REGNUM Зверская расправа над безоружными российскими военнопленными всколыхнула не только российское общество. Теперь и во многих странах мира, которые методично обрабатывались антироссийской пропагандой, задают вопросы относительно режима Зеленского, преподносившегося западной пропагандой как образец настоящей гуманистической демократии, с оружием в руках отстаивающей независимость. Об этом пишет 21 ноября авторитетный телеграм-канал «Сибиряк».

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

Комментируя известие о подлинности видеозаписей с места казни российских военнопленных киевскими карателями в Макеевке, автор там же отмечает:

«Сложно не согласиться с тем, что видеосвидетельства массовой кровавой расправы военнослужащих подтверждает живодёрскую сущность нынешнего киевского режима. Эта трагедия показала, что бандеровский и нацистский дух обрел на [территории б. УССР] новую жизнь, а стране, действительно, требуется полная денацификация!

Столь цинично наплевать на требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, потом как обычно врать и изворачиваться, всячески отрицая свою вину, а в итоге сказать, что это война и тут всякое бывает… В этом вся сущность киевской власти, которая, похоже, еще не поняла, что СВО будет вестись до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные задачи. От ответственности уйти не удастся никому».

Телеграм-канал «Сибиряк» напоминает также, что дело даже не в том, что глава СПЧ Валерий Фадеев направит доказательства расстрела во все международные организации (это более 2000 адресов), а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела [укронацистами] пленных российских военнослужащих:

«Этот дикий случай убеждает, что с необандеровской нечистью нужно покончить, иначе покоя не будет никому: ростки фашизма, где бы они не произрастали, должны быть уничтожены. Но для того, чтобы это понимать, нужно быть личностью. К сожалению, [Зеленского] таковой считать невозможно: он заигрался в своем антинародном театре, возомнив себя серьезной величиной в мировой политике и не понимая, что как был по роду деятельности марионеткой, так ею и остался. Он предал идеалы своего рода и своего народа. Предал деда, награжденного орденом Красной звезды. Предал еврейский народ, который пережил ужасную трагедию, но выжил, сохранив память. У Зеленского памяти нет — только заученная роль. Но ведь афиши снимут, сцену разберут, а судить его будут не критики, а трибунал. Там ему припомнят все, в том числе, и имена 11 расстрелянных в упор военнопленных. В этом можно не сомневаться — российская армия явку для военного преступника обеспечит».

Как сообщало ИА REGNUM, подлинность видеозаписи с места казни российских военнопленных киевскими карателями в Макеевке подтвердила газета New York Times.

«Похоже, что большинство из них были убиты выстрелом в голову», — сказала в интервью доктор Рохини Хаар, медицинский советник организации «Врачи за права человека».

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