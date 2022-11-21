Блинкен обеспокоен усилением борьбы с протестующими в Иране
Глава Госдепа обеспокоился усилением борьбы властей Ирана с протестующими
Вашингтон,
21 ноября 2022, 08:14 — REGNUM Беспокойство по поводу усиления властями Ирана мер по борьбе с протестующими выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он написал об этом 21 ноября на своей странице в соцсетей.
Тони Блинкен
US Department of State Archive
«Сильно обеспокоен тем, что иранские власти, судя по сообщениям, обостряют насилие против протестующих», — отметил в своём сообщении Блинкен.
При этом он уточнил, что Вашингтон «продолжит привлечение к ответственности» занимающихся борьбой с беспорядками и будут и далее поддерживать протестующих.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что группа террористов, которая пыталась ввезти в Иран контрабандное оружие и боеприпасы, была задержана в иранской провинции Западный Азербайджан.
История вопроса
Массовые антиправительственные демонстрации в Иране начались в конце 2017 года и продолжались несколько дней, в ряде случаев протесты переросли в беспорядки и привели к насилию. Большое количество участников арестовано, счёт в первые дни шёл на десятки, в первые дни 2018 года речь уже идёт о тысячах. Сообщается о десятках погибших. Власти Ирана винят в организации протестов США и Великобританию, США же, со своей стороны, выступили с заявлениями о поддержке протестующих и призывами к "смене режима". Развитие событий, заявления политиков, комментарии аналитиков - в новостях сюжета.