Оренбург, 21 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Создание министерства под амбиции одного человека привело к закономерному результату — краху системы и беде. Такой критический комментарий по поводу задержания и ареста министра архитектуры Оренбургской области Натальи Ибрагимовой опубликован в телеграм-канале Оренбургского регионального отделения Союза архитекторов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

«С самого начала этого «театра одного актёра» возрождëнное региональное отделение Союза архитекторов России твёрдо и открыто заявляло свою позицию! Мы аргументированно выступили против изъятия градостроительных и земельных полномочий у города Оренбурга. Мы пытались донести до депутатов Заксобрания, к чему приведёт создание «министерства амбиций», — отметило профессиональное сообщество.

Оренбургские архитекторы подвергли резкой критике работу министерства и его главы, подчеркнув, что минархитектуры стало «госорганом», во множестве плодящим «весëлые картинки» парков и площадей. В Оренбурге стало больше плитки, теснее ряды фонарей, ещё больше вырубленных деревьев, а застройка исторического центра города — выше и плотнее. Местные архитекторы также указали на то, что министерство архитектуры ни разу не провело торгов на земельные участки под комплексную застройку, но при полном провале на публичных слушаниях ведомство принимает новые планы землепользования и застройки города, скроив их под никем не принятый мастер-план. Время показывает, что этот документ неработоспособен и по многим пунктам идёт вразрез с законодательством.

Оренбургские архитекторы подчеркнули, что министр якобы вела политику выдавливания с творческого и проектного поля всех местных проектировщиков. «Отрасль монаполизировалась, расчищалось пространство для работы только одной фирмы! Используя все ресурсы, министр затаскивала в наш регион «московских профессионалов». Напомним, что Ибрагимова, будучи председателем Оренбургского отделения Союза архитекторов, развалив его, затем и вовсе вышла из состава регионального отделения. А оренбургских архитекторов сразу после своего назначения Наталья Николаевна объявила «некомпетентными» По сути дела, это «геноцид» по профессиональному признаку! Не вышло…» — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министра архитектуры и пространственно-градостроительной деятельности Оренбуржья Наталью Ибрагимову обвиняют в хищении свыше 19 млн рублей из бюджета. В настоящее время она находится под домашним арестом. Однако прокуратура подала апелляцию на эту меру пресечения, настаивая на заключении чиновницы под стражу.