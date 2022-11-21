Джакарта, 21 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился со своим коллегой из Китая генералом Вэй Фэн Хэ, сообщает Kompas.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

«На этой встрече министры обсудили укрепление сотрудничества в области обороны между двумя странами и последние мировые проблемы», — заявил пресс-секретарь министра обороны Индонезии Данил Анзар Симанджунтак.

Прабово Субианто поблагодарил министра обороны Вэя Фэн Хэ за теплый прием, который ему оказали. Затем министр также высоко оценил активную роль Вэя Фэн Хэ в успехе двусторонних отношений, особенно в оборонной сфере двух стран.

Стороны договорились продолжить сотрудничество в образовании и совместных военных учениях, которые были временно приостановлены из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом на саммите «Группы двадцати» в Индонезии назвал вопрос Тайваня красной линией в отношениях между двумя странами.

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