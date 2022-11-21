Уфа, , 08:20 — REGNUM Закон о конституционном совете Башкирии приняли депутаты государственного собрания региона. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Суд Joe Gratz

Конституционный суд Башкирии завершает свою работу и упраздняется.

«Частично его функции переходят новому органу — конституционному совету Башкирии, который будет сформирован при парламенте республики и начнет действовать 1 января 2023 года», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что основной миссией данного совета является укрепление конституционной законности и обеспечение высшей юридической силы основного закона республики.

«В частности, конституционный совет будет давать заключения о соответствии конституции Башкирии законопроектов, вносимых в государственное Собрание», — пояснил спикер регионального парламента.

Он добавил, что совет наделяется правом законодательной инициативы. Он создается в составе не менее трех и не более пяти человек, которые будут назначаться на пятилетний срок полномочий.

Отмечается, что кандидатуры на замещение должностей конституционного совета должны быть внесены в госсобрание Башкирии главой региона в срок до 1 декабря 2022 года. До 31 декабря 2022 года депутаты регионального парламента рассмотрят предложенные кандидатуры и примут по ним решения. К исполнению обязанностей члены конституционного совета Башкирии приступят с 1 января 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Конституционный суд Башкирии был создан в марте 1996 года. Он разрешал спорные дела, обеспечивая высшую юридическую силу конституции Башкирии.