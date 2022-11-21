Москва, 21 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Все видели свидетельства расстрела киевскими нацистами российских военнослужащих — лежачих, без оружия, так ведут себя фашисты, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — констатировал Володин в телеграм-канале.

«Не забудем, не простим…» — указал он.

Главы европейских государств до сих пор не осудили эти преступления, отметил парламентарий, напомнив, что такое же молчание в 30-х годах ХХ века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан.

«Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», — убежден спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, видеоролик, на котором киевские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился в интернете. Видео СПЧ отправил в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.

МИД России потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести его тщательное расследование.

Подлинность видеозаписи с места казни российских военнопленных киевскими карателями в Макеевке подтвердила газета New York Times.