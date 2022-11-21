Москва, , 08:11 — REGNUM Рубль 18 ноября слабо изменился к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Пара доллар/рубль снизилась на 0,21%, до 60,40 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,18%, до 62,44 руб., юань/рубль — на 0,44%, до 8,49 руб.

Несмотря на то, что на рынке Форекс доллар закрылся в плюсе и подешевела нефть, рубль по итогам дня смог укрепиться по отношению к американцу.

Инвесторы реагировали на рост доходности облигаций в ожидании продолжения повышения ставок ФРС. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард указал на возможность подъёма ставки до 5–7% с текущих 4% для сдерживания высокой инфляции.

Рынок закладывал рост до 4,50–4,75%. Из-за этого опять возросли риски рецессии в американской экономике, которая потом заразит другие страны.

Рублевые пары длительное время находятся в боковом тренде. Поддержку рублю по-прежнему оказывает профицит торгового баланса и налоговые периоды.

Российские компании должны 25 ноября выплатить НДС, НДПИ и акцизы за октябрь. При такой поддержки он игнорирует все негативные новости для России. Неизвестно сколько рубль сможет продержаться на уровнях невыгодных российскому правительству.

Сегодня, 21 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $86,81 за баррель. 18 ноября цена опускалась до $85,77.

Падение котировок ускорилось на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и ожиданий рецессии США из-за дальнейшего повышения ставок.

Утренняя сессия открылась ростом по доллару. На фоне приближения пика налоговых платежей повысилась вероятность очередного теста зоны 59,00–59,50 руб. Уровень 58,50 руб. является ключевым, от которого можно начаться новая фаза ослабления нацвалюты.

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