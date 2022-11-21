Магадан, 21 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Всероссийское казачье общество при поддержке Федерального агентства по делам национальностей с 8 по 10 декабря проведёт патриотическую общественно-просветительскую акцию «Казачий диктант-2022». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

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Организаторы пояснили, что основными целями диктанта являются пропаганда изучения истории, традиций, обычаев российского казачества и сохранение, развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей российского казачества.

Диктант можно будет пройти на сайте Всероссийского казачьего общества с 8 декабря.

В течение часа свои знания истории, культуры и традиций российского казачества смогут проверить и пополнить, ответив на 20 вопросов, казаки и все жители России, независимо от принадлежности к казачеству, уровня образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 8 лет.⠀

Правильность ответов будет оценена по 100-балльной системе.

«Сегодня, когда против России пошли все страны НАТО и на фронтах СВО решается судьба нашей страны, не менее важно, что эта патриотическая акция объединяет тех, кому не безразличны судьба казачества, а значит, и судьба России. Потому что казаки — это неотъемлемая часть русского мира, надежная опора российской государственности! В 2022 году «Казачий диктант» мы посвящаем защитникам Отечества, участникам специальной военной операции. И ни на йоту не сомневаемся: в наступившем противостоянии Россия одержит победу», — добавил Всероссийский атаман, депутат Госдумы СФ РФ Николай Долуда.

В 2021 году с 3 по 5 декабря казачий диктант написали более 167 тыс. человек изо всех регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщало ИА REGNUM, «Казачий диктант» проводится в Краснодарском крае с 2018 года, его организует Союз казачьей молодежи Кубани и Кубанское казачье войско при поддержке департамента по делам казачества и военным вопросам, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.