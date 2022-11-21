Сеул, , 08:21 — REGNUM По состоянию на конец октября 2022 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $97,65 млрд, что на $8,15 млрд больше по сравнению с сентябрем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, рост показателя обусловлен увеличением стоимости доллара и корпоративных сбережений.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $7,54 млрд, до $84,48 млрд. Общий объём депозитов юридических лиц вырос на $7,82 млрд, до $83,38 млрд, а физических лиц — на $330 млн, до $14,27 млрд.

Банковский вклад (депозит) — это фиксированная денежная сумма, которую клиент передает на хранение банку и получает от этого доход в виде начисленных процентов.