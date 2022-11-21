Донецк, , 08:10 — REGNUM Боевики киевского режима обстреляли Новосёловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Новосёловки со стороны нацистов Киева был осуществлён в 07:35 (совпадает с мск) и во время него оп населённому пункту было выпущено девять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, а также Макеевку.