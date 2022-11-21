Москва, , 08:09 — REGNUM Подразделение Ozon по работе с международными продавцами и заказом товаров из стран зарубежья (Ozon Global) открывает офис в китайской провинции Гуандун. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Постамат маркетплейса OZON (Озон) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Глава офиса Ozon Global в Китае Саймон Хуан обладает десятилетним опытом работы в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в Китае, Индии и в США. Он уточнил, что в планах Ozon Global — привлечение на маркетплейс более 100 тысяч продавцов из КНР и увеличить оборот локальных товаров на площадке к 2024 году в десять раз

Более 90% ассортимента Ozon Global приходится на продавцов из Китая, их количество на площадке превышает 10 тыс. Лидеры заказов из Китая — различного рода гаджеты и другая электроника, мелкая бытовая техника и одежда.

На сегодняшний день ключевыми направлениями Ozon Global стали Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Республика Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд. Кроме того, Ozon Global запустил партнерскую доставку из Китая, что позволило почти в два раза сократить срок доставки товара из-за рубежа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске маркетплейсом Ozon сервиса по продаже подержанных товаров частными лицами.

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