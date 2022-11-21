Ульяновск, 21 ноября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрирован банкротный иск в отношении «Волгабумпром», с которой налоговая служба хочет взыскать более 263 млн рублей. Соответствующие данные размещены на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

Как следует из представленных сведений, управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области просит суд признать банкротом общество «Волгабумпром» (Ульяновская область). Указанная сумма исковых требований составляет263 223 803 рубля 12 копеек.

Детали иска неизвестны, заявление пока не принято в производство.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «Волгабумпром» зарегистрировано в сентябре 2014 года в Ульяновской области с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Указанный основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также есть лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области ещё два предприятия получили банкротные иски на несколько миллионов рублей.

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