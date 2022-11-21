Уфа, , 08:06 — REGNUM Понижение температуры до — 25°С ожидается в Башкирии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Сообщается, что 21 ноября в республике ожидается снег, температура воздуха днем может опуститься до — 15°С.

22 ноября в Башкирии существенных осадков не ожидается. Ночью в регионе может похолодать до — 25°С, днем столбик термометра может подняться до отметки — 6°С.

23 ноябрь в регионе может пройти снег. Ночью ожидается снижение температуры воздуха до — 22°С, днем может потеплеть до — 5°С.

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