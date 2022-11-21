Благовещенск, 21 ноября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Солдат-срочников из Еврейской автономии и Амурской области снабжают всем необходимым в воинских частях. Всего из этих регионов намерены призвать более тысячи новобранцев, пока к местам службы прибыли порядка 40% из них, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе Восточного военного округа.

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Призывников снабжают одеждой по сезону, предметами личной гигиены, банковскими картами для получения денежного довольствия, питанием, которое потребуется на время следования к местам прохождения службы.

«На территории воинских частей для молодого пополнения подготовлены места для проживания, они оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля», — отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Там также подчеркнули, что более 90% призывников из Амурской области и Еврейской АО будут служить на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, из Якутска на срочную службу будут призваны 600 мужчин. Призывную кампанию усложняет распространение недостоверной информации, отметил военный комиссар города Евгений Крупенков. Он заверил, что солдат-срочников не будут направлять на службу в зону военных действий, а также в Донецкую, Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.