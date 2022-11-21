Богучанский район, Красноярский край, , 07:53 — REGNUM В Красноярском крае 21 ноября произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении ГИБДД ГУ МВД России, обстоятельства аварии выясняют полицейские.

По предварительной информации, около 10:00 по местному времени на 333 км автодороги «Канск-Абан-Богучаны» 30-летний водитель автобуса, осуществляющего рейс Красноярск-Богучаны, не справился с управлением при объезде автомобиля «Шевроле Нива», поворачивающего налево. Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Всего в автобусе было 36 человек. По предварительной информации ГИБДД, за медицинской помощью обратились девять пассажиров.

На место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции Богучанского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Красноярского края, по предварительным данным, в Богучанскую районную больницу обратились 14 пострадавших, у всех фиксируется состояние средней тяжести.

«Проводятся необходимые обследования и осмотры. Пострадавшие получают весь объём медицинской помощи. Информация уточняются», — уточнили в минздраве.

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