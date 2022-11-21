Москва, , 07:51 — REGNUM Арбитраж Москвы 15 февраля 2023 года начнёт рассмотрение иска к «дочернему активу» шведской компании Ericsson и дистрибьютору — ООО «Сател ТВК». Компания «Т2 Мобайл» (Tele2) требует с поставщика телекоммуникационного оборудования исполнить ранее подписанный контракт и выплатить более 4,1 млн евро неустойки, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск был подан 9 ноября 2022 года, дело 16 ноября приняла судья Козленкова. В основе спора лежит контракт от июля 2014 года на поставку оборудования. Ответчиков просят обязать солидарно поставить оборудование по этому контракту, а также взыскать с них неустойку в размере 4 115 691 евро 55 евроцентов. В иске прописан также и астрент — судебный штраф на случай не исполнения обязательств ответчиком.

Напомним, в августе 2022 года производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson заявил о закрытии своего представительства в России. Процедура должна быть завершена до конца 2022 года. Сообщалось, что часть сотрудников перейдут в новую компанию, которую должны учредить топ-менеджеры актива.