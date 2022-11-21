Чебоксары, 21 ноября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Чебоксарах бывшего сотрудника полиции признали виновным в превышении полномочий в ходе разбирательств по факту драки. Потерпевшему он сломал плечевую кисть, хотя не имел законных оснований для применения силы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Перед судом предстал бывший сотрудник отделения патрульно-постовой службы полиции. В ведомстве установили, что преступление было совершено 31 мая 2022 года около 22:40 в один из домов в Чебоксарах, куда фигурант уголовного дела прибыл по сообщению о драке в подъезде.

По данным управления, в ходе разбирательств 53-летний жилец был недоволен прибытием полиции и отказался отвечать на вопросы. Как установило следствие, полицейский, не имея законных оснований, применил физическую силу, в результате потерпевшему сломали плечевую кисть, что считается тяжким вредом здоровью.

По результатам служебной проверки фигурант уголовного дела уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Суд признал бывшего правоохранителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Приговором ему назначено 3,5 года условного срока, так же он лишён на два года занимать должности в правоохранительных органах.

Решение суда не вступило в силу.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Чебоксарах осуждён местный житель, бросивший на дорогу сотрудника ДПС. Мужчина получил 1,5 года колонии общего режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии за превышение полномочий осуждены два бывших сотрудника полиции. По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они побили и незаконно заковали в наручники местного жителя. Один из экс-полицейских уличён во взяточничестве.

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