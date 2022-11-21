Кызыл, 21 ноября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Власти Тувы передали 74-й бригаде, в которой служат около 100 выходцев из республики, тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры и лекарства. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Владислава Ховалыга Обучение мобилизованных в Туве

В зону проведения специальной военной операции ранее был командирован замглавы республики Тимур Куулар. Ему также удалось встретиться с подразделениями Росгвардии, задействованными в СВО, и передать им технические средства.

«В целях безопасности не будем уточнять, где именно находятся сотрудники. Самое главное — они передают привет родным и близким и всей Туве, зная, как за них переживают», — отметил губернатор.

Делегации из Тувы также предстоит добраться до военнослужащих 55-й бригады для передачи им помощи.