Тикси, Якутия, , 07:43 — REGNUM В посёлке Тикси Булунского района Якутии свежие овощи и продукты питания поступили с новыми ценниками. Местные жители шокированы стоимостью привозных товаров. Фотографии ценников опубликованы в соцсетях.

Цены Rotfront. su

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Десяток куриных яиц в Тикси стоит 410 рублей, килограмм капусты или лука — 470 рублей, моркови — 570, свёклы — 500, картофеля — 150. Огурцы и помидоры жителям арктического населённого пункта предлагают покупать по цене 740 рублей за килограмм, болгарский перец — по 950 рублей, чеснок — по 550 рублей, пекинскую капусту — по 530 рублей. За килограмм лимонов придётся отдать 750 рублей, груш — 780, яблок — 670, мандаринов — 740, апельсинов или зелёных бананов — 680.

«В СССР снабжение было хорошее, а сейчас имеем что имеем» (пользователь Телеграм elena), «В Оленьке говорят вообще 600 руб одна ячейка стоит, то есть 450 — это еще дёшево» (Наталья Нетребенко), «Айсен по-моему в прошлом году объявлял 2021 год, годом Арктики, получайте итоги» (ПП), «Зачем тогда нам целое министерство Арктики и целый комитет по делам Севера в Ил Тумэнэ??? Самораспускайтесь и подавайте в отставку! Не позорьтесь!!!»(Mari Asnat) — возмущены ценами якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, сезон забоя скота в Якутии начался с резкого роста цен на мясо. Эксперт Андрей Данилов назвал причинами этой ситуации дорогое топливо, отсутствие механизации сельского хозяйства и недостаточную разработку земель для выращивания кормов.