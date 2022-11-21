Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Истощение запасов оружия для военной помощи Киеву стало серьёзным вызовом для стран Европы и США. Об этом 20 ноября сообщила газета Washington Post.

Гражданская война на территории б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал изданию один из представителей стран, входящих в НАТО, в западных странах сложилась непростая ситуация из-за истощения запасов вооружения. Киеву уже передана основная часть оружия из запасов стран Запада.

По мнению собеседника издания, проблемы с дефицитом вооружения требуют стратегических действий, рассчитанных на долгий срок. При этом издание отмечает, что у Москвы запасы вооружения оказались значительно обширнее, чем полагали на Западе.

Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены», — отметил собеседник издания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании глава британского национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар рассказал об опасности попадания вооружения, предназначенного Киеву, в руки террористов и преступников.

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