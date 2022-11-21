Заречный, Свердловская область, 21 ноября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции погиб ещё один свердловчанин. Об этом сообщили журналистам в администрации города Заречного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Погибшим оказался младший сержант Игорь Волкоморов. Как пишет Накануне. Ru, он погиб в населённом пункте Дудчаны. Ему было 33 года.

Прощание с Волкоморовым пройдёт 22 ноября в деревне Курманка. В мэрии выражают соболезнования родным, близким и друзьям мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели жителя Новоуральска Клима Никитина. Ему было 24 года.