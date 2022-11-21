Красноярск, 21 ноября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Жертвами интернет-преступников с начала 2022 года стали 6840 жителей Красноярского края. За неделю на удочку мошенников попались 134 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона, ссылаясь на канал «Право знать».

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

По данным ведомства, причинённый ущерб за неделю составил 15 369 548 рублей, с начала года — 1 225 971 435 рублей.

Например, жителю Канского района на электронную почту поступило письмо с предложением кредита с низкой процентной ставкой. Мужчина перешёл по вложенной ссылке, после этого с его кредитной карты, привязанной к телефону, списалось 80 тысяч рублей.

Ведомство призывает жителей края быть внимательными, чтобы не стать жертвами кибермошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, новый вид мошенничества появился в Ярославле.

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