Москва, , 07:09 — REGNUM До семи человек возросло число жертв крупного пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом 21 ноября сообщили журналистам в экстренных службах.

Пожар Pixabay.com

Уточняется, что подтверждена гибель семи человек. До этого сообщалось о шести погибших.

Возгорание двух обособленных кирпичных строений, расположенных на Комсомольской площади в центре Москвы произошло днём 20 ноября. Площадь горения составила на пике около 2,5 тыс кв. метров. Ликвидация пожара была объявлена в 23:55 мск.

На месте пожара были обнаружены тела погибших, их личности устанавливаются. Причину и обстоятельства возникновения пожара, ставшего причиной гибели семи человек, устанавливают следователи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Следственном комитете РФ назвали предварительную причину пожара на цветочном складе в центре Москвы.

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