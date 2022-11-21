Порт-о-Пренс, , 07:05 — REGNUM Бывший премьер-министр Гаити Жан Анри Сеан отверг санкции, введенные канадским правительством за предполагаемые связи с вооруженными бандформированиями. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он назвал санкции Канады попыткой очернить его репутацию.

Меры канадских властей включают замораживание активов экс-премьера Гаити в Канаде и запрет на банковские переводы. Бывший чиновник, работавший в администрации убитого президента Жовенеля Моиза, заявил, что группа юристов изучит эти обвинения.

Оттава накануне объявила о санкциях против Сеана, бывшего президента Мишеля Мартелли и бывшего премьер-министра Лорана Ламота за якобы защиту и содействие незаконной деятельности вооруженных преступных группировок путем отмывания денег и других коррупционных действий.