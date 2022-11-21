Якутск, , 07:07 — REGNUM Антиалкогольные ограничения в Якутске не работают из-за разрешения торговать спиртным в организациях общественного питания. Депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров инициирует корректировки антиалкогольного законодательства, в том числе с целью убрать «наливайки», фактически открытые ради того, чтобы обходить запреты. Об этом депутат написал 21 ноября в своём телеграм-канале.

Алкоголь

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«Полномочия регулирования общепита в многоэтажках были недавно делегированы нам федеральным правительством. Этот вопрос в Якутске стоит очень остро: «псевдокафе» используют для продажи алкоголя день и ночь. Горожане просто стонут!», — отметил Виктор Фёдоров.

Он предлагает запретить торговать спиртным в многоквартирных домах и в мелких учреждениях общепита. Если инициированные депутатов корректировки закона одобрят, в городе закроются 72 «наливайки». Эти изменения Виктор Фёдоров инициировал ещё год назад, но они не приняты и проходят согласование.

«Я предлагал квотирование мест реализации алкогольной продукции. Была и статья по оказанию услуг общепита в многоквартирных домах: я предлагал полный запрет на реализацию алкоголя! Но после консультаций с представителями городского округа согласился с тем, что нужно остановиться на ограничениях площадей торговых залов. Уже год этот достаточно обширный закон в муках проходит согласование… Но я считаю, что я прав. Буду продвигать свой закон дальше — он касается многих важных вещей. Есть вопросы по квотированию, с которыми не согласно сейчас правовое управление», — отметил Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа анонсировалось, что с 1 сентября более 30 торговых точек в Якутске будут вынуждены прекратить продажу спиртного из-за изменений в законодательстве города. Изменено расстояние, на котором они должны находиться от школ, детских садов, больниц, жилых домов, спортивных и транспортных объектов,