Якутск, 21 ноября 2022, 07:07 — REGNUM Антиалкогольные ограничения в Якутске не работают из-за разрешения торговать спиртным в организациях общественного питания. Депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров инициирует корректировки антиалкогольного законодательства, в том числе с целью убрать «наливайки», фактически открытые ради того, чтобы обходить запреты. Об этом депутат написал 21 ноября в своём телеграм-канале.
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Он предлагает запретить торговать спиртным в многоквартирных домах и в мелких учреждениях общепита. Если инициированные депутатов корректировки закона одобрят, в городе закроются 72 «наливайки». Эти изменения Виктор Фёдоров инициировал ещё год назад, но они не приняты и проходят согласование.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа анонсировалось, что с 1 сентября более 30 торговых точек в Якутске будут вынуждены прекратить продажу спиртного из-за изменений в законодательстве города. Изменено расстояние, на котором они должны находиться от школ, детских садов, больниц, жилых домов, спортивных и транспортных объектов,