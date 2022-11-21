Ставропольский край, 15 июня, 2006, 15:43 — ИА Регнум. В городе Георгиевске Ставропольского края решением суда родители троих несовершеннолетних детей лишены родительских прав и с них взысканы алименты на детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Иск в районный суд города Георгиевска подал отдел образования администрации Георгиевского муниципального района к жителям станицы Подгорной. Н.Лущик - мать троих несовершеннолетних детей 9, 14 и 17 лет не имеет постоянного места работы, злоупотребляет спиртными напитками, ведет антиобщественный образ жизни. В доме, где она проживает, полная антисанитария, нет света, окна заколочены фанерой, земельный участок захламлен. Ее сожитель Г.Кондрашов является отцом несовершеннолетней девочки. При этом злостно уклоняется от исполнения обязанностей по обучению и воспитанию дочери. Алиментов не платит, материально не помогает, на протяжении 13 лет с дочерью не общается.

В 2004 году старшая несовершеннолетняя дочь Н.Лущик - Екатерина Лущик родила сына. Не имея образования и места работы, она также стала злоупотреблять спиртными напитками и не занималась воспитанием сына. В итоге мальчик был изъят из семьи и помещен в детское отделение ЦРБ.

Решением суда Н.Лущик и Г.Кондрашов лишены родительских прав. С женщины взыскано содержание на детей в размере 12 части со всех видов ежемесячных доходов, а с мужчины - взыскано на содержание дочери в размере 14 части со всех видов ежемесячных доходов. Старшая дочь Екатерина лишена родительских прав, а также с нее на содержание ребенка взыскано в размере 14 части со всех видов ежемесячных доходов.