Санкт-Петербург, , 07:06 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск Генеральной прокуратуры России, ответчиками в котором выступают 126 физических и юридических лиц. Одновременно с этим истец заявил ходатайство «об обеспечении заявления». Детали спора пока для ознакомления не доступны, но схема подачи иска напоминает схожие дела, инициированные надзорным органом в рамках деприватизации ряда государственных активов, а также изъятия в пользу государства того стратегического имущества, которое попало под иностранный контроль. Среди ответчиков фигурирует стивидорная компания, учрежденная в 90-х годах, — АО «Коммерческий центр, транспорт и лес», работающая на сегодня как морской терминал, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление в базе суда появилось 18 ноября 2022 года. В числе ответчиков — дочери уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александра Абросимова, в 1994–2014 годах занимавшего пост главы АО «Коммерческий центр, транспорт и лес», а также акционеры последнего — кипрские компании «Ламбдон Сервисез Лимитед», «Эрстад Инвестментс Лимитед» и «Мэлэйн Лимитед». В деле в качестве ответчиков также фигурирует ООО «Леверидж».

Прочие детали дела пока не раскрывались.

На сайте АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» уточняется, что компания имеет четыре причала для обработки и отстоя судов, железнодорожные пути, открытые складские площадки, крытые склады и работает как морской терминал.

Напомним, ранее по иску Генеральной прокуратуры России на баланс государства были возвращены акции незаконно приватизированных госпредприятий. Среди возвращённых активов — «Башкирская содовая компания» (Башкирия), «Соликамский магниевый завод» (Пермский край) и «Кучуксульфат» (Алтайский край). Ответчики с подобной позицией истца были не согласны и пытались оспорить вердикты. По делу пермского предприятия ситуация обернулась также уголовным делом, фигурантом которого стал топ-менеджер. Помимо этого, на сегодня в суде оспаривается сделка одного из теперь уже бывших акционеров магниевого завода, получившего из кассы предприятия крупную сумма в долг. При этом договор займа был заключён уже после того, как надзорная инстанция инициировало дело о деприватизации.

Также в октябре 2022 года было принято решение о передаче 100% акций Мурманского рыбного порта государству. Истец — ФАС России — среди причин подачи иска называл как раз иностранный контроль над активом. Ответчики с такой позицией не согласились и пытаются оспорить решение.