Бразилиа, 21 ноября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Избранный вице-президент Бразилии Жералду Алкмин поздравил экс-главу Центрального банка страны Илана Голдфайна с избранием на пост главы Межамериканского банка развития. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

От имени избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы бывший губернатор Сан-Паулу выразил готовность будущего правительства укреплять связи с международной финансовой организацией, базирующейся в Вашингтоне.

«Я поздравляю нового президента Илана Голдфайна с победой и от имени президента Лулы подтверждаю готовность Бразилии укреплять связи с банком для экономического и социального развития нашего региона», — написал Алкмин на своей странице в Twitter.

Впервые МБР, крупнейший банк развития Латинской Америки, возглавит бразилец. Голдфайн был предложен на этот пост кабинетом министров действующего президента страны Жаира Болсонару. При этом в кабинете избранного президента Бразилии Лулы впоследствии пытались убедить американцев в необходимости переноса выборов на два месяца, что поставило бы под угрозу избрание Голдфайна.