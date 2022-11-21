Белгород, , 06:44 — REGNUM «Жёлтый» уровень террористической опасности был продлён в Белгородской области. Об этом 21 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Глава региона уточнил, что «жёлтый» уровень террористической опасности продлён на территории Белгородской области ещё на две недели. Таким образом, его действие продлится до 6 декабря.

Напомним, «жёлтый» уровень террористической опасности был введён в Белгородской области 11 апреля текущего года в связи с регулярными обстрелами территории региона со стороны киевских боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о работе систем противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью. По данным главы региона Гладкова, за сутки 20 ноября в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два человека, жители села Нижний Ольшанец. Также были зафиксированы повреждения десяти домовладений.

Читайте ранее в этом сюжете: В небе над Белгородской областью работают системы ПВО