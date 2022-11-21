Белгород, 21 ноября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Жёлтый уровень террористической опасности был продлён в Белгородской области. Об этом 21 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Глава региона уточнил, что жёлтый уровень террористической опасности продлён на территории Белгородской области ещё на две недели. Таким образом, его действие продлится до 6 декабря.

Напомним, жёлтый уровень террористической опасности был введён в Белгородской области 11 апреля текущего года в связи с регулярными обстрелами территории региона со стороны киевских боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о работе систем противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью. По данным главы региона Гладкова, за сутки 20 ноября в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два человека — жители села Нижний Ольшанец. Также были зафиксированы повреждения десяти домовладений.