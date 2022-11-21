Пекин, , 06:34 — REGNUM Китай подтвердил, что президент Кубы Мигель Диас-Канель совершит официальный визит в страну на текущей неделе в рамках международного турне, которое также будет включать остановки в Алжире, России и Турции. Об этом пишет Prensa Latina.

Си Цзиньпин и Мигель Диас-Канель Gov.cn

Официальный представитель министерства иностранных дел Хуа Чуньин в своем кратком заявлении сообщила, что кубинский лидер будет находиться в Пекине с 24 по 26 ноября и прибудет по приглашению своего коллеги Си Цзиньпина.

Хотя пресс-секретарь не сообщила подробностей повестки дня, ожидается, что в ходе официальных переговоров стороны рассмотрят состояние двусторонних связей и обсудят новые действия для их дальнейшего укрепления в будущем.

Диас-Канель совершил свой первый визит в Китай в качестве президента в ноябре 2018 года — тогда он заверил, что визит имеет особое значение, поскольку он направлен на дальнейшее укрепление дружбы между правительствами и народами двух стран.