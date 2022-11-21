Пхеньян, , 06:32 — REGNUM Сожаление в связи с предвзятым отношением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к ситуации вокруг Корейского полуострова выразила глава МИД КНДР Цой Сон Хи и назвала его марионеткой США. Об этом 21 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Флаг КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД КНДР напомнила, что генсек ООН 18 ноября назвал провокацией «справедливую реализацию права КНДР на самооборону» и указала, что довольно часто в последнее время принимала Гутерриша за сотрудника Белого дома или Госдепа США.

«Выражаю глубокое сожаление из-за того, что генеральный секретарь ООН выбрал такой прискорбный подход, при котором он забывает о целях и принципах устава ООН, а также о задаче по сохранению беспристрастности, объективности и справедливости во всех вопросах», — пояснила свои слова Цой Сон Хи.

По мнению главы МИД КНДР, международному сообществу нужно чаще и громче говорить о том, что для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом важно ограничить провокационные действия США. Именно их Цой Сон Хи назвала «источником всех бедствий в регионе».

Также глава МИД КНДР отметила, что Гутерриш отнёсся попустительски к тому, что США и их сателлиты попытались внести в Совбез ООН вопрос о реализации КНДР суверенного права на самозащиту для оказания давления на Пхеньян.

«Это свидетельствует о том, что генеральный секретарь — марионетка США», —заключила Цой Сон Хи.

Глава МИД КНДР добавила, что генсеку ООН следует объективно рассмотреть проблему Корейского полуострова, так как он осведомлён о том, что США и их союзники в течение года проводили «репетиции ядерной войны» против КНДР с участием «ядерных стратегических средств». Именно это обстоятельство, как указала Цой Сон Хи, привело к напряжённости на полуострове.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент США Камала Харрис вместе с лидерами пяти других стран во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвала осудить ракетный пуск Северной Кореи.

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