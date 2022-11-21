Пхеньян, 21 ноября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Сожаление в связи с предвзятым отношением генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к ситуации вокруг Корейского полуострова выразила глава МИД КНДР Цой Сон Хи и назвала его марионеткой США. Об этом 21 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг КНДР

Глава МИД КНДР напомнила, что генсек ООН 18 ноября назвал провокацией «справедливую реализацию права КНДР на самооборону», и указала, что довольно часто в последнее время принимала Гутерреша за сотрудника Белого дома или Госдепа США.

«Выражаю глубокое сожаление из-за того, что Генеральный секретарь ООН выбрал такой прискорбный подход, при котором он забывает о целях и принципах Устава ООН, а также о задаче по сохранению беспристрастности, объективности и справедливости во всех вопросах», — пояснила свои слова Цой Сон Хи.

По мнению главы МИД КНДР, международному сообществу нужно чаще и громче говорить о том, что для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом важно ограничить провокационные действия США. Именно их Цой Сон Хи назвала «источником всех бедствий в регионе».

Также глава МИД КНДР отметила, что Гутерреш отнёсся попустительски к тому, что США и их сателлиты попытались внести в Совбез ООН вопрос о реализации КНДР суверенного права на самозащиту для оказания давления на Пхеньян.

«Это свидетельствует о том, что Генеральный секретарь — марионетка США», —заключила Цой Сон Хи.

Глава МИД КНДР добавила, что генсеку ООН следует объективно рассмотреть проблему Корейского полуострова, так как он осведомлён о том, что США и их союзники в течение года проводили «репетиции ядерной войны» против КНДР с участием «ядерных стратегических средств». Именно это обстоятельство, как указала Цой Сон Хи, привело к напряжённости на полуострове.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент США Камала Харрис вместе с лидерами пяти других стран во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) призвала осудить ракетный пуск Северной Кореи.